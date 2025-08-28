Image: Generated with Copilot NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが、100万ドル（1億4800万円）払ってトランプのマール・ア・ラーゴの晩餐に出て、やっとまとめた禁輸解除がおじゃんに。同社が中国向けに開発したAIアクセレレータ「H20」がまた、きな臭いことになってきました。対中輸出禁止措置で4月から手足をもがれた状態だったのが、フアンCEOの米政府への働きかけが実って7月にやっと禁輸