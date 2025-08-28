GANG PARADEの最新曲「Happy Yummy Lucky Yummy」が、10月6日より放送されるTVアニメ『デブとラブと過ちと！』（TOKYO MXほか）のオープニングテーマに決定した。 （関連：GANG PARADEは今が最高――最新アルバム『GANG RISE』完全再現ライブ遊び場へ捧げる最大級の愛と覚悟） ままかりによる同名コミックを原作とする同アニメは、事故に遭い記憶喪失になったことでポジティブに生まれ変わった主人