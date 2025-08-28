お笑いタレントの渡辺直美（37）が27日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)」（水曜深夜3・00）にゲスト出演。海外進出を後押しした人気芸人を明かした。渡辺は2021年からは活動拠点を米・ニューヨークに移し、23年には全米7都市でトークライブツアーを開催。来年2月にピン芸人として初めて東京ドーム公演を行うなど、お笑い芸人の枠を超えて日米で活躍している。佐久間宣行氏に「海外で勝負し