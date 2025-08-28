レイチェル・ブラウンとネイト・エイモスによるニューヨーク拠点の実験的デュオ、ウォーター・フロム・ユア・アイズ（Water From Your Eyes）が最新アルバム『Its A Beautiful Place』で絶賛を集めている。2025年の音楽シーンにおいて圧倒的に異彩を放つこの作品はいかにして生まれたのか？Photo by Griffin Lotz レッチリ愛とぶっ飛んだ感性3年前の2022年春、ネイト・エイモスとレイチェル・ブラウンは、ウォーター・フロム・ユア