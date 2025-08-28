日本テレビ系全国ネット 火曜プラチナイト 9月30日（火）24:24〜24:54にて「日テレシナリオライターコンテスト 大賞ドラマ 『217円の絵』」を放送（単発ドラマ/TVer・Hulu 放送後配信開始）。2023年、日本テレビはクリエイター育成プロジェクトの一環として18年ぶりにシナリオコンテストを復活させた。脚本そのものに加え、クリエイター「人」の発掘にも注力すべく、“シナリオライターコンテスト”と名付けて開催