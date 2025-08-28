Bリーグ1部A東京の新本拠地「TOYOTAARENATOKYO（トヨタアリーナ東京）」（東京都江東区）のメディア向け内覧会が28日に行われた。試合では約1万人、コンサートでは約8000人を収容。10月3日が初回興行となり、昨季王者の宇都宮と開幕戦で激突する。中央天井から大型ビジョンをつり下げ、観客席には上下二層のリボンビジョンを設置。観客席は全ての席からコートが見やすい楕円（だえん）形を採用。ファンと交流できる「プ