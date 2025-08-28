【モデルプレス＝2025/08/28】モデルで女優の田丸麻紀が27日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】田丸麻紀、高頻度で作る料理時短バージョン◆田丸麻紀、手料理を披露田丸は「かなりの頻度で作っている ビーフストロガノフ」と定番料理であることを明かし、「今日は時短」と買ってきた温泉卵とパセリのみじん切りをトッピング。「相変わらずの和洋折衷大暴れ」ともずくと小松菜の味噌汁、サーモン