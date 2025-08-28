ソニーの非接触IC技術「FeliCa（フェリカ）」のセキュリティーに重大な脆弱性が見つかったことが判明し、開発元のソニー広報部は28日、次のようにコメントした。フェリカのICチップのうち、2017年以前に出荷された一部のチップについて、情報処理推進機構（IPA）の「情報セキュリティ早期警戒パートナーシップガイドライン」に基づき外部から指摘を受け、報告された操作により、当該チップでデータの読み取りや改ざんが実行さ