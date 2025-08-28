札幌・西警察署は2025年8月28日、北海道余市町に住む男（23）と札幌市西区に住む男（22）を、詐欺の疑いで逮捕したと発表しました。2人は共謀して2025年5月7日、札幌市西区にあるファミリーレストランで、代金支払いの意思も能力もないにもかかわらず、2品（代金合計2550円相当）を飲食した疑いが持たれています。警察によりますと2人は友人関係で、事件当日に店から「無銭飲食の詐欺被害を受けた」と警察に通報があり、事件