日本維新の会の幹部である石井章議員に浮上した、勤務実態のない人物を公設秘書として届け出て、国からの給与を不正に受け取った疑い。党代表でもある大阪府の吉村知事がSNSで謝罪する中、東京地検特捜部の捜査が進められている。吉村代表「このような事態を心からお詫び」28日、茨城・取手市に現れた東京地検特捜部の係官。向かったのは日本維新の会の石井章参院議員の関係先。党の幹部である石井議員に浮上しているのは、勤務実