ホリエモンこと実業家の堀江貴文氏（52）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。国会での居眠り議員問題について、改めて持論を展開した。堀江氏は、自身が出演しチェアマンを務めている人気YouTube番組「REAL VALUE」（リアルバリュー）の切り抜き動画を添付している投稿をリポスト。その動画で堀江氏は「国会ってさあ、ただのセレモニーなんだからさあ、眠くならない方がおかしくない？」「（国会は）採決の時以外何の意味もない