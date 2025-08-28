バレーボール女子日本代表同士のかわいいやりとりが行われました。世界選手権を戦う日本代表は日本時間27日、大会2連覇中のセルビアに勝利し、3勝無敗で決勝ラウンド進出を決めました。リベロの岩澤実育選手が試合終了直後の動画を投稿。選手らが勝利の喜びでそれぞれハイタッチしているなか石川真佑選手が岩澤選手の前を素通り、手を掲げたまま石川選手を凝視する岩澤選手が映されていました。その動画に「多分まゆにハイタッチ無