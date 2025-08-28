フジテレビ系報道番組「Live Newsイット！」（月〜金曜午後3時45分）は28日の放送で、同社が同日、元取締役で前社長の港浩一氏と元専務の大多亮氏に対し、50億円の損害賠償を連帯して支払うよう求める訴訟を起こしたと発表したことを報じた。番組中盤の午後5時過ぎ、情報キャスターを務める遠藤玲子アナウンサーが「フジテレビは、タレントの中居正広氏と元アナウンサーの女性との間で生じた事案について、港浩一元社長らが取締