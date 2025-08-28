◇プロ野球セ・リーグ広島ー巨人（28日、マツダスタジアム）試合前、メンバー表交換時にホームベース付近に集まった両チームの監督と審判団。前日の試合終了時に阿部慎之助監督がコリジョンルールについて確認したこともあり、かなり入念な話し合いが行われていました。約3分の会話の中、ホームベースを指しながら、審判団と話をする広島・新井貴浩監督の姿も。最後は全員が笑みを浮かべながら、握手してメンバー表交換は終わり