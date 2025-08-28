日テレNEWS NNN日テレNEWS NNN

神奈川でプールの水が167.2トン溢れる 17時間出しっぱなしで損害額14万円

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 神奈川県の小学校でプールの水167.2トンが溢れる事態となった
  • 教師が水を止め忘れたまま退勤し、翌日の出勤時に気づいたという
  • 水はおよそ17時間出しっぱなしとなり、損害額はおよそ14万円にのぼるそう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 松本麗華さん 韓国に入国できず
  2. 2. ブラジルで岩登るナマズ発見
  3. 3. 感染力ものすごい 本州襲来へ
  4. 4. 携帯9100万台の位置情報を…物議
  5. 5. 亀田製菓に異変「社は空中分解」
  6. 6. 飛ぶように売れる暴力団のシノギ
  7. 7. 中島裕翔「Hey!Say!JUMP」卒業へ
  8. 8. フジ 港氏らに50億円の賠償請求
  9. 9. 長渕剛と事実上の「別居状態」か
  10. 10. 麻布台ヒルズが廃墟化? 噂の真相
  1. 11. 黒沢年雄 人生は「親で決まる」
  2. 12. 地球上最悪の侵略的植物が大繁殖
  3. 13. 「本当に安奈ちゃん?」困惑の声
  4. 14. 部屋へ戻り、自分で 容疑者死亡
  5. 15. 「日本終わる」在日外国人が警鐘
  6. 16. 騒然 大谷翔平、打席で突然静止
  7. 17. 裸で土下座…広陵とほぼ同じ事件
  8. 18. ネトフリ配信で…WBC広告撤退も?
  9. 19. 「深くお詫び」卒業の中島が報告
  10. 20. 船越英一郎 65歳で1歳児の父に
  1. 1. 松本麗華さん 韓国に入国できず
  2. 2. 感染力ものすごい 本州襲来へ
  3. 3. 亀田製菓に異変「社は空中分解」
  4. 4. 飛ぶように売れる暴力団のシノギ
  5. 5. 麻布台ヒルズが廃墟化? 噂の真相
  6. 6. 地球上最悪の侵略的植物が大繁殖
  7. 7. 部屋へ戻り、自分で 容疑者死亡
  8. 8. 「日本終わる」在日外国人が警鐘
  9. 9. 50代・60代が避けるべき場所10選
  10. 10. パチ店の店長「従わざるをえず」
  1. 11. 新幹線車内でモバブ発火 1人ケガ
  2. 12. ゾンビたばこ 少年奇声上げたか
  3. 13. ノーブラで外出できる 服の進化
  4. 14. 自殺した少年の両親がOpenAI提訴
  5. 15. 通りすがり男性ら 飛び降り救う
  6. 16. JICAホームタウンに抗議が殺到
  7. 17. 「悠仁さまの妻」襲う激しい重圧
  8. 18. 容疑者死亡 自分で首付近を切る?
  9. 19. JR東の列車でトラブル相次ぐ理由
  10. 20. 駅で女性盗撮疑い 男子高生逮捕
  1. 1. ニンバス拡大 もう勘弁してくれ
  2. 2. セブン&アイHD社長 苦戦に言及
  3. 3. 生活保護費でホスト通い 大炎上
  4. 4. 「ホームタウン」誤情報拡散で外務政務官「対応遅かった」
  5. 5. 河口湖の湖底むき出し 衝撃写真
  6. 6. 温泉で泳ぐ外国人を黙らせた一言
  7. 7. 生活保護に頼った高齢者らの後悔
  8. 8. 幸せになっている50・60代の特徴
  9. 9. エアコンの自動は節電? 検証
  10. 10. 外務省とJICAの大チョンボ 指摘
  1. 11. 無法地帯 メルカリの規制に疑念
  2. 12. コメまずい発言の市長 出馬意向
  3. 13. 発達障害の子が初めて発語 号泣
  4. 14. 380億の宗教施設 ゴースト町化
  5. 15. うつ病の人に言ってはダメな言葉
  6. 16. 佳子さま服 ミャクミャク感ある
  7. 17. 望まない妊娠 ほぼ年子で6人出産
  8. 18. ハッピーセット 9月12日に延期へ
  9. 19. 動いちゃダメ? クマ遭遇でNG行動
  10. 20. 喉の渇きに負け乾杯 海で性被害
  1. 1. ブラジルで岩登るナマズ発見
  2. 2. 露で拷問? 遺体に隠せぬ痕多数
  3. 3. 中3男子が中2女子に性的暴行か
  4. 4. 娘の頭に刃刺さったまま来院 中
  5. 5. クルド人 全員悪いと思わないで
  6. 6. 韓国女優の衝撃人種差別を告白
  7. 7. まるで壁…ハブーブが街襲う 米
  8. 8. 婚約発表で株価が急騰 米企業
  9. 9. 刃物女 逮捕されると「ニャー」
  10. 10. デンマークで「世論工作」か
  1. 11. 日本の刺身「美味すぎて昇天」
  2. 12. 日本人を信じてたのに 店主落胆
  3. 13. ウクライナ 東欧2カ国と対立か
  4. 14. 日米交渉が一転 新内容を発表へ
  5. 15. ブラジルでは違法 鳥刺しに驚き
  6. 16. 交際? 34歳韓国女優の動画が波紋
  7. 17. BTSの楽曲「DNA」日本認定を獲得
  8. 18. K-POPグループに誤情報 謝罪
  9. 19. 天文学者「見たことない現象」
  10. 20. 李在明氏「安米経中」に言及
  1. 1. 日本がGDP4位に 転落した理由
  2. 2. 23歳公務員 ヤバい光景にえずき
  3. 3. 10月からスマホ所持で月1100円?
  4. 4. アメックス改定「もう使わない」
  5. 5. 中高年も活躍 牛乳の飲み方
  6. 6. 北朝鮮に経済制裁 実は効かない
  7. 7. 交通系ICに重大な脆弱性みつかる
  8. 8. 50代・60代が避けるべき場所10選
  9. 9. エアコン室外機カバーの利点
  10. 10. 絶対来るな! 携帯業界の過酷環境
  1. 11. 新幹線の予約 ラインで可能に
  2. 12. パックご飯に菌など混入か 回収
  3. 13. JRや大手の株主優待 いくら必要?
  4. 14. 日本初の高速道路IC、また変化
  5. 15. ゴミ処理場で大規模な火災
  6. 16. 持ち帰りと注文し店内飲食 脱税?
  7. 17. 約20万食のパックご飯 自主回収
  8. 18. 「第3号被保険者」の届出漏れ
  9. 19. 無職の61歳 再就職はいばらの道
  10. 20. 急な入院「高額療養費制度」とは
  1. 1. auが3つの新料金プランを発表
  2. 2. 金魚にサメ? 希少な野生生物
  3. 3. 「LINEの通知こない」解決法10選
  4. 4. iPhoneとAndroidどっち選ぶべき?
  5. 5. ビックカメラ エアコン1万7500円
  6. 6. バグ? Uberで勝手キャンセル多発
  7. 7. 無印「Pixel 10」がコスパ最優秀
  8. 8. 高級な「Ryzen」搭載PCレビュー
  9. 9. Amazonセール目前 注目商品は?
  10. 10. Appleイベント開催 新製品発表か
  1. 11. 脇汗ブロック 大人気のインナー
  2. 12. LINE開かない 解決する5つの方法
  3. 13. 23区 平均家賃が安い駅ランク
  4. 14. 常駐AI スマホに次ぐ巨大市場に?
  5. 15. Anker完全無線イヤホンがお得に
  6. 16. GPT-5 医療やIQ調査で人間超え
  7. 17. 日常使いに嬉しい「Bellows」
  8. 18. NVIDIA第2四半期決算 好転の要因
  9. 19. 家電を動かせる「ポタ電」とは
  10. 20. 雨の日対策に 逆折り傘の定番
  1. 1. 裸で土下座…広陵とほぼ同じ事件
  2. 2. 今回は見ない WBCに悲観的な声
  3. 3. 「乳姉妹」出演女優の近影に反響
  4. 4. 議員報酬にへずま氏震える 反響
  5. 5. お騒がせグラドルが「完全復活」
  6. 6. 民族衣装をNG 高野連の対応物議
  7. 7. コリジョンだよ 巨人で不満噴出
  8. 8. WBC独占は序章 ネトフリ真の狙い
  9. 9. 広陵部員 大学の推薦取り消しか
  10. 10. 大谷が勝利 正直な気持ち漏らす
  1. 11. 5位なのに連続満員御礼 中日の謎
  2. 12. 大谷にヤジ飛ばし 娘から注意
  3. 13. 5回9Kの大谷 米メディアが称賛
  4. 14. 749日ぶり 大谷翔平、投手で白星
  5. 15. レスラーのポケカが思わぬ波紋
  6. 16. 大谷にヤジ 座席の値段に衝撃
  7. 17. 新庄監督 チェンジアップやめて
  8. 18. 大谷に「野球人生最大のピンチ」
  9. 19. テニスで約626万円の罰金 理由は
  10. 20. 寂しいよ 山本昌氏が盟友に言及
  1. 1. 携帯9100万台の位置情報を…物議
  2. 2. 中島裕翔「Hey!Say!JUMP」卒業へ
  3. 3. フジ 港氏らに50億円の賠償請求
  4. 4. 長渕剛と事実上の「別居状態」か
  5. 5. 黒沢年雄 人生は「親で決まる」
  6. 6. 「本当に安奈ちゃん?」困惑の声
  7. 7. 船越英一郎 65歳で1歳児の父に
  8. 8. 騒然 大谷翔平、打席で突然静止
  9. 9. ネトフリ配信で…WBC広告撤退も?
  10. 10. 「深くお詫び」卒業の中島が報告
  1. 11. 番組降板→同局でリュウジ氏出演
  2. 12. 23歳年下女優と 船越英一郎再婚
  3. 13. 闇営業「先輩は後輩を裏切った」
  4. 14. 異例 藤森の抗議が注目集める
  5. 15. 猿之助 知人から借金して生活か
  6. 16. 不倫YouTuber 誘ったのは向こう
  7. 17. 4児の母か 宮崎あおい近影に驚き
  8. 18. はんにゃ川島 離婚理由を明かす
  9. 19. せいじの番組終了へ 発言影響か
  10. 20. MV撮影中に突然目が…病名を報告
  1. 1. 「あの人男」密告電話が転機に
  2. 2. 「親が老害」寿司屋で順番待ち
  3. 3. おばさんLINEを防げる返信の方法
  4. 4. 100均だけでできる! 賃貸収納8選
  5. 5. クレーム? 計算ずくの神対応
  6. 6. ワークマンの「優秀アイテム」
  7. 7. セリアの可愛いチャームが可愛い
  8. 8. 服を見下す友達にイラッ あ然
  9. 9. 「性交痛治らない」隠れた病気
  10. 10. じっくり焼きじゃがチキン作り方
  1. 11. 「廊下走るな」生徒VS先生の2作
  2. 12. 眼球突出 女性に多い病気の特徴
  3. 13. 「時間よ止まれ」と願う瞬間
  4. 14. サレ妻が不倫相手に最後に通告
  5. 15. GU「知的見えシャツ」が登場
  6. 16. 文系の男子が求める女性の好み
  7. 17. 「神栖」はなんて読む？ひらがな3文字の茨城県の地名！
  8. 18. モラハラ夫に 妻ができる対処法
  9. 19. 片手で作る野菜の水切りアイテム
  10. 20. 手柄を横取りする女上司に唖然