ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 神奈川でプールの水が167.2トン溢れる 17時間出しっぱなしで損害額14… 川崎市 神奈川県 時事ニュース 日テレNEWS NNN 神奈川でプールの水が167.2トン溢れる 17時間出しっぱなしで損害額14万円 2025年8月28日 18時10分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 神奈川県の小学校でプールの水167.2トンが溢れる事態となった 教師が水を止め忘れたまま退勤し、翌日の出勤時に気づいたという 水はおよそ17時間出しっぱなしとなり、損害額はおよそ14万円にのぼるそう 記事を読む おすすめ記事 麻原三女・麗華さん 韓国への出国認められず 2025年8月27日 17時22分 何千匹ものナマズが岩を登る様子が撮影される 2025年8月26日 21時0分 “カミソリの刃を飲んだような喉の痛み”は本当か!? コロナの新変異株・ニンバスの実態 臨床医師が徹底解説 2025年8月27日 11時57分 阿川佐和子MCの日テレ特番、携帯電話9100万台の位置情報解析も「どこから取得したの」 と物議…恐怖感じる視聴者も 2025年8月27日 21時39分 “米菓メーカーの雄”亀田製菓に異変！ 前会長が警戒する“三洋電機の御曹司”の野心 2025年8月28日 7時0分