◇MLB ドジャース5-1レッズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)大谷翔平選手の復帰後初勝利をロバーツ監督も喜びました。直近の試合では軽い脱水症状や打球直撃などの影響で期待されていた5回を投げきれなかった大谷選手。大谷選手自身も「5イニング投げ切りたいなっていう中で、なかなか球数もかさんで、ヒットも打たれて、投げ切ることができなかった」と悔やんでいました。そんな大谷選手を見てきたロバーツ監督は試合前、「