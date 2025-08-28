理髪店から金庫を盗んだ疑いで、45歳の無職の男が逮捕されました。 【写真を見る】「なんのことかさっぱり…」理髪店に侵入し現金約3万7000円入った金庫を盗んだか 無職の45歳男を逮捕 系列店も被害に 逮捕されたのは、名古屋市瑞穂区の無職・宇野寿幸容疑者（45）で、警察によりますと先月21日未明、日進市内の理髪店に侵入し、現金約3万7000円が入った金庫を盗んだ疑いがもたれています。 空の金庫が名古屋市内の公園で見つか