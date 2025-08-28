特に夏休み中の今、お子さんがずっとスマホに夢中になっていて悩んでいるという方も少なくないのではないでしょうか。子どもが「スマホ依存」に陥らないために何が必要なのか、治療の最前線から、改善策を探ります。 名古屋市西区にあるメンタルクリニックには親子で訪れる人が後を絶ちません。 悩んでいるのは子どもの「スマホ依存」です。 その数は年々増え続け、今では月に100人もの子どもが診察に来ているといい