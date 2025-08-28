俳優・風間俊介（42）と齋藤潤（18）が、9月30日放送の日本テレビ系ドラマ『217円の絵』（深0：24〜）でW主演を務めることが28日、発表された。同作は、18年ぶりに開催された「日テレシナリオライターコンテスト」の大賞作品のドラマ化となる。【写真】『217円の絵』でW主演を務める齋藤潤同局は2023年、クリエイター育成プロジェクトの一環として、18年ぶりにシナリオコンテストを復活させた。脚本に加え、クリエイター“人”