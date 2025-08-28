ロックバンド・マカロニえんぴつが、デビュー10周年を迎える節目に東京・下北沢SHELTERでワンマンライブを開催する。開催日は9月4日。下北沢SHELTERは、バンドが10年前に初めてワンマンを行った思い出の地で、発表と同時にSNSでは「絶対に行きたい」といった声が相次ぎ、チケットは入手困難なプラチナチケットとなった。【写真】バラエティー初出演で貴重なアカペラも披露するVo.はっとり会場に足を運べないファンのために、Yo