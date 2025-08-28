石破茂首相が続投姿勢を崩さず、自民党内の石破おろしの動きが起こる中、２７日のテレビ朝日「モーニングショー」では、玉川徹氏が「石破総理に近い何人かに話を聞いて、取材したんです」と結果を伝えた。「共通して言ってるのが、石破総理、非常に元気だと」と明かし、スタジオに思わず笑いが起こった。玉川氏は「なんで元気かというと、石破おろしのおかげだと」と伝え、司会の羽鳥慎一が「えっ！？」。玉川氏が「石破おろ