HIPHOP／R&Bガールズグループ・XGが、10月に中国で開催される3つの大型音楽フェスに出演することが決定した。『CHINA FESTIVAL TOUR』と題し、北京、広州、瀘州の3都市を巡る。XGの出演が決定！広州『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL in Guangzhou』キービジュアル出演が発表されたのは、10月2日の北京『“MDSK MUSIC FESTIVAL” in Beijing』、10月4日の広州『STRAWBERRY MUSIC FESTIVAL in Guangzhou』、10月7日の瀘州『2025