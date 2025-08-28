27日現在、本塁打（27）と打点（76）でリーグトップのレイエス（30=日本ハム）。【もっと読む】大接戦パV争いで日本ハムがソフトBに勝つ根拠…カギを握るのはCS進出に必死の楽天とオリ昨夜はかかとのケガでスタメンを外れたものの、本塁打は2位に7差、打点は21差と独走状態だから、タイトルはほぼ手中にしたと言えるのではないか。「単に本塁打を量産するだけではない。勝負どころで結果を出す。日本ハムがいま、優勝争いをし