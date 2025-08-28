※このコラムは『愛の、がっこう』7話までのネタバレを含んでいます。◼️暴君すぎるモンペ母による横暴すぎる要望ホストであるカヲル（ラウール）の関わりが生徒にバレ、保護者から説明を求められることとなった愛実（木村文乃）。夏希（早坂美海）の母は、官僚か政治家のようなのですが、いつも何かあると、秒速で来校しますけど、激務そうな仕事の割にあまりにフッ軽すぎる。暇なんですか？働いてください。さらに