この記事をまとめると ■40種も存在したといわれるビートル後継の量産試作車のなかでも歴史に残る2台を紹介 ■ピエヒが主導した「EA266」は床下エンジンの革新的ミッドシップだった ■「EA276」はより現実的なFFレイアウトを採用し初代ゴルフへと結実した 「世界のベンチマーク」ゴルフは一筋縄では生まれなかった きわめて優秀なトップバッターに続く2番バッターは、野球ならば送りバントというのが定石。ですが、クルマの場合