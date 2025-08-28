川崎競輪Ｆ?「報知新聞社杯争奪戦」が２８日に開幕し、１０Ｒ予選では志智俊夫（５２＝岐阜）が前を託した福永大智との直線勝負を制して１着で準決進出を決めた。初日の白星は意外にも２月いわき平以来で「福永君が無理やり行ってくれたおかげ。調子が悪くて、そもそも１着が久しぶり。勝てることが分かって良かった」と安どの表情を浮かべた。７月の小松島記念で２連勝フィニッシュしたのを最後に１着から遠ざかっていた。し