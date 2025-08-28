米人気歌手テイラー・スウィフトが２６日（日本時間２７日）、交際中のＮＦＬスーパースター、トラヴィス・ケルシーと婚約したことをＳＮＳで公表して世界中を驚かせたが、注目の婚約指輪は最高で推定５００万ドル（約７億５０００万円）の価値があると専門家が予測した。米ピープル誌が先日、報じた。指輪はニューヨークを拠点とする名門「アーティフェックス・ファイン・ジュエリー」のキンドレッド・ルーベック氏とトラヴィ