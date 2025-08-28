2025年8月27日、香港メディア・香港01は、中国の高速道路で「不気味なマスク」をかぶって他人を脅かしていた人物が外国人教師であることが判明し、本人が謝罪したことを報じた。記事は、浙江省杭州市を通る長深高速道路の路上で24日、上海ナンバーの車に乗りホラーマスクをかぶった人物が並走する車に対して窓を開けて見つめ、その後、窓を上げてから再び顔を向けて注視する一幕があり、ネット上で物議を醸したと紹介した。ホラー