元モーニング娘。でタレントの矢口真里（42）が28日放送のbayfm「シン・ラジオ-ヒューマニスタは、かく語りき」（月〜金曜後4・00）に1年4カ月ぶりにゲスト出演。子育ての悩みを明かした。パーソナリティーの「髭男爵」山田ルイ53世から「お子さんどうですか？」と話題を投げられた矢口。「今大変です」と子育てについて語り出した。「6歳と3歳の男の子なんですけど、やんちゃですね」と話し「兄弟同士の関係が変わってき