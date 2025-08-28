日々の献立の悩みを、いつまでも料理初心者の気持ちを忘れないDAIGOと一緒に解決していく料理番組「DAIGOも台所」 ©ABCテレビ 今回は「ちょっと凝ったサラダ」をテーマに、オシャレでおいしいサラダのレシピを西洋料理のプロの先生に教わる。 「サラダバーが好きで、よく行ってるんですが、お家では、あんなにたくさんの種類用意できません。見栄えのする簡単サラダ教えてください！」というお悩みに、「ジン