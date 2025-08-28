上海協力機構（SCO）メンバー国博物館所蔵文化財展が北京市内の中国国家博物館で8月27日に始まりました。同展では、SCOメンバー国の10の文化博物館機構が所蔵する選りすぐりの文化財が集中して展示されています。SCOメンバー国では、ユーラシア大陸の古代文明の肥沃な土壌に根ざして中華文明、中央アジア文明、古代インド・南アジア文明、古代ペルシャ・西アジア文明、古代スラブ文明など、数多くの文明が育まれてきました。数千年