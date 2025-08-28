8月28日、コンバースはブランドアンバサダーを務める富樫勇樹によるブランド史上日本人選手として初のシグネチャーモデル「CONS UNAVERAGE MID」を2025年12月に発売することを発表した。 同モデルには富樫が開発に深く携わっており、ガードに求められる俊敏な動きや精密なプレーを支える機能を搭載している。また、デザインには富樫のスピード、エネルギー、闘志を象徴する“閃