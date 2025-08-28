札幌市で講演する自民党の岸田前首相＝28日午後自民党の岸田文雄前首相は28日、札幌市で講演し、総裁選が前倒しで実施された場合に出馬するかどうかについて「私が退陣してから1年もたっていないので、現時点で全く考えていない」と語った。前倒しの是非には触れず「できるだけ早いタイミングで決着をつけなければならない」と述べるにとどめた。政治・経済・外交で世界的な歴史の転換点にあると指摘。「『自民はもう要らない