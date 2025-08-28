県内の高速道路網の整備を促進するための会合が開かれ、暫定2車線区間の4車線化など、機能強化を求める決議が採択されました。物流の効率化はもちろん、産業の集積など県内経済の活性化につながる高速道路網。さらなる整備を進めるため開かれた会合には、県内の自治体のトップや国土交通省などの関係機関から約110人が参加しました。県内の高速道路は計画延長362キロのうち331.5キロが開通、供用されていて、残りの約30キロが未開