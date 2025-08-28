大竹市の下瀬美術館で開かれている被爆80年の特別展の来場者が2万人に達しました。「おめでとうございます」「HIROSHIMA2045過去と現在を未来に繋ぐ」展の2万人目の来場者には、美術館のオリジナルグッズが贈られました。■青森・弘前市から来た工藤愛子さん「青森からです。80年たってるのに忘れられない、（記憶を）ずっとつないでいった方がいいのかなと感じました」特別展では被爆したヒロシマの記憶を写真やアートで次