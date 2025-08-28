【ベルリン＝工藤彩香】ドイツ政府は２７日、新たな兵役制度の導入に関する法案を閣議決定した。ロシアによるウクライナ侵略を受けて防衛力の強化が課題となる中、兵士を大幅に増員するため、志願兵の数が足りない場合に２０１１年に停止した徴兵制の再開を視野に入れた。連邦議会での審議を経て、来年の施行を目指す。独連邦軍には現在、約１８万人の兵士と約１０万人の予備役がいる。独政府は２０３０年代に兵士２６万人、予