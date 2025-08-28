8月28日、アルバルク東京は2025－2026シーズンのキャプテンとバイスキャプテンを発表した。キャプテンは3シーズン連続でザック・バランスキーが務め、バイスキャプテンは同じく3シーズン連続となるライアン・ロシターと2シーズン連続となるテーブス海が務める。 2024－2025シーズンのアルバルク東京はシーズンでは44勝16敗をマークしチャンピオン