日銀が２８日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１４７円１６～１８銭と前営業日に比べ５９銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１７１円３４～３８銭と同１０銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６４３～４４ドルと同０．００４０ドルのユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS