【その他の画像・動画等を元記事で観る】 音楽ユニット「ツユ」の元ボーカリスト・礼衣が、ソロアーティストとしての活動を本格始動。9月5日に、1stデジタルシングル「違法建築」をリリースする。また、同日20時には、同楽曲のMVもYouTubeにてプレミア公開される。 ■「日曜日のメゾンデ」のボーカルとしても活動 礼衣は2019年から2024年にかけて、音楽ユニット「ツユ」のボーカルを担当。ツユは