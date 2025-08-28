28日発表された広島県内の新型コロナウイルスの感染者数は、前の週より増加しました。今月24日までの1週間に県内で確認された新型コロナウイルスの新規感染者は定点医療機関あたり8.05人で、前の週より約3人増えています。県は、呉市保健所の管内で基準の8人を上回ったとして今月21日に独自の「医療ひっ迫注意報」を県内全域に発令しています。28日の発表では県内7つの保健所のうち4つの保健所の管内で基準値を超えています。また