11月に玉野市で初開催される、音楽や自然などを融合した次世代フェスティバルに出演するすべての音楽アーティストが発表されました。 【写真を見る】玉野市の次世代フェス “Setouchi Contemporary 2025”水曜日のカンパネラに加え中村佳穂・SCANDAL・YONA YONA WEEKENDERSなど10組出演【岡山】 岡山市のイシカワホールディングスが中心となって企画する「Setouchi Contemporary 2025」は、11月に玉野市のJR宇野駅