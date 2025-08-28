東京証券取引所が２８日に発表した８月第３週（８月１８～２２日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が１９８８億６７４９万円と２週ぶりの売り越しとなった。前週は５７３７億７５７４万円の買い越しだった。先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では海外投資家は２３２０億円の買い越し。現物・先物の合計では３３１億円と３週連続で買い越した。前週は１兆７５０３億円の買い越しだ