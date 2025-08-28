9月1日の｢防災の日｣を前に、名古屋高速の職員らが南海トラフ巨大地震を想定して訓練を行いました。 【写真を見る】南海トラフ巨大地震が起きたら… 名古屋高速で震度7を想定し訓練 緊急車両の移動ルート確保や損傷した道路の応急処置 南海トラフ巨大地震で最大震度と想定されている「震度7」の地震が発生した際に緊急車両の移動ルートを確保する訓練には、名古屋高速道路公社の職員ら約20人が参加しました。 放置車