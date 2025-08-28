芝浦メカトロニクスは２８日の取引終了後、名古屋大学発スタートアップで、電子ビーム発生装置を製造・販売するＰｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎＳｏｕｌ（名古屋市千種区）と資本・業務提携を行い、第三者割当増資により発行する新株式を引き受けると発表した。ＰｈｏｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎＳｏｕｌが供給する「半導体フォトカソード型電子ビーム生成システム」の量産及びメンテナンスで協業する。