先月（7月）、新宿・歌舞伎町の大久保公園近くで売春を目的とする客待ちをしたとして20代の女性4人が逮捕された事件で、東京区検はきょう（28日）、女性1人を売春防止法違反の罪で略式起訴しました。この事件をめぐっては、2人が同じ罪で略式起訴されて東京簡裁から罰金2万円の略式命令を受けているほか、1人が不起訴処分となっています。