きょう午前、山辺町で６７歳の男性がダンプトラックの荷台と車体部分に挟まれました。 【写真を見る】【現場動画】ダンプトラックの荷台と車体に上半身挟まれるヘリで救急搬送も男性死亡（山形・山辺町） 男性は病院に運ばれましたがその後、死亡が確認されました。 警察によりますと、きょう午前８時４５分ごろ、山辺町根際の「山形ピッグファーム」で「車に人が挟まれている」などと従業員から１１９番通報がありまし