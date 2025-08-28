中井卓大がスペイン５部リーグ、レガネスＢで新たな一歩を踏み出した。世界に冠たるレアル・マドリードの下部組織で９歳から育ち、着実にカテゴリーを上がってきた中井だが、セカンドチームに当たるカスティージャではほとんど出場機会を得られなかった。そこで2023−24シーズンは３部マハダオンダに移籍するが鳴かず飛ばず。2024−25シーズンは同じ３部のアモレビエタに移籍するも低調で、後半戦は４部カンタブリア（２部ラシ