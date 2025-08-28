28日の外国為替市場のドル円相場は午後6時時点で1ドル＝147円18銭前後と、午後5時時点に比べ2銭のドル高・円安と横ばい圏。ユーロ円は1ユーロ＝171円36銭前後と1銭のユーロ高・円安と横ばい圏で推移している。 株探ニュース