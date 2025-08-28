広島電鉄の営業所を、基町高校・創造表現コースの2年生40人が訪れました。高校生らは授業の一環として、来年運行を始める新しい電動バスの車体ラッピングをデザインします。２８日は同じ型のバスを見学し、車体の雰囲気を確認したあと、電動バスの乗り心地を体験しました。■参加した高校生「私自身あまりバスに乗る機会がないので難しいけれど、街に馴染むデザインができたらいいと思う」■参加した高校生「大きさが実物を