卓球の中国超級リーグは29日から9月1日にかけて第3ラウンドが行われる。世界トップの中国選手も参戦する最高峰のリーグとなっている。成都高新若水居の一員として第3ラウンドから参戦するのが張本美和（木下グループ）。日本女子のエース格に成長した17歳の動向に、現地メディアも関心を寄せている。 ■孫穎莎、平野らと対戦も 張本美は成都高新若水居に登録されていたが、6月の第1ラウンド、7月の第2ラ